Camina por las calles de Seúl de noche y lo que ve le preocupa, pero dice que es común allí

Nacho Barrueco (@nachobarrueco_) se ha convertido en un referente de TikTok en los vídeos sobre viajes. En esta ocasión ha aterrizado en Seúl, capital de Corea del Sur, y tras varios días en el país, ha hablado acerca de la cultura del alcohol, especialmente tras salir a pasear de noche.

"Estoy flipando, estoy aquí en Seúl un viernes por la noche, a ver qué tal va el ambiente y no hago más que ver gente borracha", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visualizaciones en menos de 24 horas (y subiendo).

Por lo visto, según ha contado el creador de contenido, en Seúl "no está mal visto acabar tirado en el suelo y borracho", pero siendo de España le ha llamado mucho la atención. "Aquí es algo normal beber hasta reventar el hígado, si no, no se sale", ha ironizado.

"Corea es uno de los países con mayor consumo de alcohol per cápita, es una barbaridad, esto viene por algo y es jodido. La principal causa de muerte entre personas coreanas de 10 a 50 años es el suicidio, a pesar de que parecen idílicos, perfectos, calculadores", ha expresado.

"Están en una competición constante desde pequeños, no tienen cultural del apoyo psicológico, de contar los problemas y demás y se terminan volviendo locos: aquí la salud mental es un tema tabú", ha añadido.

Las reacciones han sido inmediatas, lamentándose: "Con esa presión social, horas de trabajo extensas, esas normas tan estrictas, tomar es como un escape, su salud mental no se toma en cuenta".