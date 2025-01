Alucina por los nombres muy típicos en España que en Argentina son muy extraños: uno se lleva la palma

El creador de contenido Gonzalo Sans (@gonzalo_sans), que cuenta con más de 88.000 seguidores en TikTok, está viajando "sin filtros" y tiene como meta visitar 195 países. Uno de ellos ha sido Argentina y ha descubierto que hay nombres muy típicos en España que ahí les parece muy "extraños".

"Estoy flipando porque me están diciendo los argentinos que algunos nombres que tenemos en España, que para mí son lo más normal del mundo, aquí son rarísimos", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado más de 31.000 visualizaciones y miles de 'me gusta'.

Un ejemplo que ha puesto ha sido Marta. "En España todo el mundo se llama Marta, pues aquí (en Argentina) es un nombre de abuela o bisabuela, que solo la tiene gente muy mayor", ha informado. "De hombre, Alberto, como es muy común en España, aquí no", ha añadido.

"Nombres como Xavi, Jordi, de origen catalán, o Ibai, Íñigo o Iñaki, de origen vasco, aquí no existen", ha revelado. Para él, la palma ha sido nombres como Concha o Conchita: "Me ha hecho mucha gracia porque me han dicho cómo puede alguien llamarse así, pero es normal, imagínate llamarte Concha y mudarte a Argentina".

No ha sido otra cosa que un motivo cultura, pues tal y como han debatido en los más de 200 comentarios, es muy normal que haya nombres menos típicos en un país que otro, como por ejemplo, Ibai y Lautaro.