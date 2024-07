Un alumno de sexto de Primaria le hace un dibujo a su profesor y el resultado es para colgarlo en un museo

La creatividad e imaginación de los más pequeños no tiene límites, pero lo que le ha pasado a un profesor de sexto de Primaria con uno de sus alumnos ha dejado con la boca abierta a muchos adultos.

No es que dibujar sea una tarea sencilla para algunos, pero Fran, @erudito78, ha enseñado en la red social X el dibujo que un estudiante le ha querido dedicar.

"Un alumno me ha hecho un dibujo así, nótese que ha dibujado también el momento en el que me lo daba. ¿Creéis que me tiene estima?", ha señalado en el mensaje.

Junto al tuit, el profesor de Primaria ha compartido la obra de arte, como algunos lo califican, en la que aparecen tanto el docente como el joven estudiante.

Por si hubiera alguna duda, por encima de la figura más grande, la del profesor, pone su nombre, "Fran", mientras que en la suya pone directamente "yo".

Pero lo más llamativo de todo era lo que sostenía el personaje de su profesor en el dibujo. Se trata, ni más ni menos, que de una hoja que recogía el momento el mismo dibujo, pero en un tamaño mucho menor.

La publicación suma más de 5.000 me gusta, cientos de comentarios y muchos no dudan en destacar la destreza técnica del alumno: