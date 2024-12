Ana Obregón no tiene reparos en decir abiertamente lo que piensa de Ayuso

La actriz Ana Obregón ha ofrecido una entrevista en La Otra Crónica en la que hablado abiertamente de cuál es la opinión que tiene sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La intérprete hará el saque de honor junto a la dirigente madrileña del partido benéfico que disputarán este sábado artistas y famosos en Fuenlabrada para recaudar fondos a favor de la Fundación Aless Lequio.

Antes de que ruede el balón, Ana Obregón ha hablado de cómo surgió la idea de que pudiese hacer el saque de honor junto a Ayuso. "Cuando le escribí, no dudó ni un segundo en sumarse. Le dije 'perdona que te moleste, pero me encantaría que participaras' y me contestó 'tú no molestas. Para mí, estar a tu lado es un honor", ha detallado.

Tras ello, la actriz ha dejado bastante clara su opinión sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Y, para mí, ella es una gran mujer. Como política es buenísima y yo la admiro mucho", ha señalado.

"He compartido con ella mis inquietudes. Le he dicho 'Isabel, hay que financiar la investigación, porque eso es lo único que salva vidas'. De hecho, en Estados Unidos están salvando vidas con sus investigaciones. Pero aquí no hay ese dinero, lamentablemente", ha reprochado.

Al ser preguntada por los comentarios que ha recibido la colaboradora de La Revuelta Lalachus por su presencia en las Campanadas de TVE, Ana Obregón ha contestado de forma contundente.

"Estoy al tanto de la controversia y me parece tremendo. ¿Qué más da si estás gorda o flaca o baja o alta o negra o amarilla? ¡Todos somos seres humanos!", ha indicado. "Y la gente que ataca a Lalachus me parece fatal", ha reiterado.