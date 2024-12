Ana Peleteiro da una sonada respuesta a lo que Joaquín Prat ha dicho de ella

La atleta Ana Peleteiro ha dado una sonada respuesta a Joaquín Prat por unas palabras que éste le dedicó después de que ella denunciase en TikTok que una de sus exparejas la violaba y maltrataba.

"Lo que hay que hacer es ir a denunciar", aseguró Prat, ante lo que Peleteiro ha respondido en esa misma red social: "Si me pasa a día de hoy, que soy una mujer con una educación sexual mayor que a la Ana que le pasó, probablemente el primer día que me hubiese pasado eso iría corriendo a la Policía y pondría una denuncia".

"El problema es que muchas mujeres, y no solo mujeres porque hay hombres que también sufren este tipo de relaciones narcisistas (...), cuando sufren este tipo de situaciones no saben que eso no es normal. Y es lo que a mí me pasaba. Yo creía que esa era una relación normal", ha explicado.

"Fue cuando empiezo a hacer terapia, cuando empiezo a hablar con mis amigas, familiares, cuando empecé a ver que eso no eran comportamientos normales, sino actitudes que no se deberían permitir y que estaban fatal", prosigue.

En su anterior vídeo, Peleteiro decía, sobre una de sus exparejas: "Me dijo que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación, y al fin y al cabo quien no comía en casa comía fuera... y que si luego me era infiel, que no me sorprendiese".

"Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento... y aun así me quedé", añadía.

"A día de hoy no me habría pasado lo mismo, por supuesto que habría denunciado y habría ido a la Policía a poner una denuncia, pero en aquel momento no lo pude hacer porque no era consciente de lo que me estaba pasando. Fui consciente mucho más tarde, cuando fui a terapia", ha insistido.

Peleteiro ha subrayado que ahora da este testimonio por si otras personas se pueden sentir identificadas y salir de ahí y "tal sí puedan poner una denuncia". "A día de hoy no puedo, porque pasó hace muchísimos años", destaca.