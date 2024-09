Antón Losada responde al sonado mensaje de Alvise, éste replica fuerte y el politólogo remata

El politólogo Antón Losada ha protagonizado un intenso rifirrafe con el eurodiputado Alvise Pérez a raíz de un sonado mensaje que éste ha publicado y que está provocando numerosas reacciones.

Pérez respondió a un mensaje del economista Juan Ramón Rallo en el que decía: "¿Por qué creéis que el chavismo, pasados más de 30 días desde la proclamación de la victoria de Maduro, no ha publicado las actas electorales tal como mandata su propia ley electoral?".

"¿Por qué creéis que en España llevamos 40 años sin publicar las actas electorales?", preguntó luego Pérez. Y añadió: "¿Por qué la LOREG no obliga a publicarlas, pero entendemos que en Venezuela es un evidente fraude electoral? ¿Por qué el principal lobby para que esto no cambie es INDRA, la que justo centraliza los resultados?".

Fue a ese mensaje al que respondió Losada: "No sabe ni cómo funciona el sistema que lo ha elegido eurodiputado. Las actas son públicas. El recuento lo hacen las mesas con apoderados de los partidos, no Indra":

Después ha contraatacado Alvise: "En 2024 no se fiscalizan las actas colgándolas en la pared de un colegio, analfabeto electoral".

"Pérdida de actas, nulo recuento funcionarial, archivos judiciales provinciales sin documentación, presencia ilegal de miembros de INDRA… El día que venga a un recuento de actas le explicamos en persona cómo en este país se viola sistemáticamente la LOREG", ha añadido el eurodiputado.

Y Losada ha dado la puntilla: "Con paciencia. Enseñar a quien no sabe es un deber democrático. Las actas se depositan en el juzgado. Las papeletas reclamadas no se destruyen. Las juntas electorales recuentan de nuevo. No se proclaman candidatos electos hasta pasados cuarenta días".