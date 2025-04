Unas españolas van a un bar español en Baja California: lo que hacen con el pulpo, inanerrable

Dos españolas de au pair en Estados Unidos han visitado un bar español en Baja California y han ido puntuando los platos que han pedido. Lo primero que han pedido es una Estrella Galicia, una tortilla de patatas y unas croquetas.

La cerveza no tiene pérdida pero de la tortilla han dicho que en el bar le han puesto por encima una especie de salsa brava: "No está mal pero le falta la cebolla, que veo que no lleva". "Y que es un laminado de patata", añade su compañera. Entre las dos le dan un 5 al plato pero sobre 20.

Sobre las croquetas han comentado que son un 7, este sí sobre 10, pero ha remarcado que si esas croquetas se la ponen en España la nota sería un 2. Tras estos platos han comido unas berenjenas a la miel, con un 8, la mejor nota hasta el momento, y unas bravas.

Pero, sin duda, lo más llamativo es el pulpo, que va a acompañado de una especie de salsa con aceitunas, una forma de prepararlo rara en España: "No sabe ni a pulpo. Sabe a pollo. Le doy un 3".

Han enseñado el ticket y los precios son: 9 dólares la estrella Galicia, 9 la tortilla, 12 las croquetas, 18 el pulpo, 12 las bravas y 9 la berenjena.