Aparta la cama para limpiar y atención al tesoro que se encuentra

Miguel Ángel ha decidido limpiar la parte de atrás de la cama, esa en la que muchas ocasiones uno no pone el ojo. Si no se hace durante un tiempo prolongado, se encuentran cosas olvidadas que se creían perdidas.

Ha publicado un vídeo (@migueangelmonede5) inmortalizando el tesoro que se ha encontrado justo detrás del cabecero y se ha llenado de comentarios, además, acumulando hasta 63.000 visitas y cientos de 'me gusta' (y subiendo).

"Lo que hace el aburrimiento, me pongo a limpiar la cama, para quitar cosas, y de repente... Mira, mira, mira, ¡20.000 pesetas!", ha expresado el usuario, nostálgico. "Me cago en la leche, mira donde están las 20.000 pesetas que se me perdieron", ha recalcado.

"Hay que limpiar más por detrás de las camas... Y por debajo", ha concluido, dejando claro que será la última vez que dejará tanto tiempo esa parte sin limpiar. Ha habido comentarios de todo tipo y han echado el ojo, especialmente en que, echando cálculos, detrás de la cabecera no se limpia, mínimo, desde hace 23 años.