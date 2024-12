Aplauso generalizado a Marta Díaz por contar por qué no bebe alcohol

La influencer Marta Díaz se ha llevado el aplauso de muchos usuarios de redes al contar por qué no bebe alcohol. La creadora de contenido ha explicado que nunca ha probado el alcohol "y a este paso no creo que lo vaya a hacer".

Ha empezado contando que es "bastante especialita" con los olores y los sabores y que el alcohol no le gusta porque "huele fatal": "Si no me entra por el olfato... es que huele a jarabe a producto de limpieza".

También ha señalado que el alcohol "no beneficia al cuerpo": "Entre que no me gusta y que no es bueno es que es la combinación perfecta para no beber". Sí que ha explicado que hizo una apuesta con unos amigos de probarlo "un poco" el día de su boda.

Y la pregunta del millón, ¿se lo pasa bien de fiesta sin beber? evidentemente sí. "Es verdad que en invierno no suelo salir mucho pero en verano salgo bastante y me lo paso tan bien", ha añadido.

Por último ha comentado que le sienta mal que en una fiesta la miren mal por no beber alcohol: "Eres el bicho raro".

Unas palabras que han sido muy aplaudidas por el ejemplo que da que alguien con tantos seguidores diga algo así.