Alquila una casa por AirBnb en Corea del Sur y le avisan de que está embrujada: esto es lo que pasa

El creador de contenido Nacho Barrueco (@nachobarrueco_) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando por qué no se hospedó en la casa que había alquilado previamente por AirBnb.

"Estoy aquí con Teresa, la amiga que me he hecho en Corea. No sé si visteis que reservé un alojamiento en Airbnb que tenía un poco de pinta rara", ha comenzado contando el tiktoker, adjuntando una fotografía del lugar.

"Y ella me avisó de que no podía dormir ahí de ninguna manera, que era peligroso, que era como una casa maldita", ha relaatdo el creador de contenido, quien está sentado al lado de la mujer coreana.

"Me habéis dicho mucho que le pregunte a Teresa antes de irme que qué vio en la casa, que por qué era peligroso. Y vamos a ver qué nos dice, porque yo no tengo ni idea", ha explicado el usuario.

"Sabe hablar un poquito de español, ¿vale? Pero lo va a decir en coreano y yo lo traduzco por aquí con el Caput. A ver qué nos dice", ha informado el tiktoker, haciendo referencia a la herramienta de edición de vídeo con la que casi todos los creadores de contenido ponen los subtítulos en TikTok.

"Mi abuela también es buruja, por eso yo sé que esa casa es muy peligrosa", ha empezado a decir la mujer coreana, justo antes de que Barrueco le corte para pedirle que lo diga en coreano, que luego él lo traduce.

"Pues nada, pensaba que lo iba a poder traducir del coreano al español con la aplicación pero me fue imposible, así que siempre tenemos al chat GPT para sacarnos de apuros", ha contado el tiktoker, quien ha utilizado esta herramienta para traducir su ecplicación.

"La verdad es que yo no soy mucho de creer en esas cosas, pero sí es verdad que cuando entré por esa puerta noté una energía extraña", ha asegurado el usuario, justo antes de adjuntar las capturas de pantalla con la traducción de lo que le dice Teresa.

"Le dije a Nacho que no durmiera allí porque esa casa era muy peligrosa. No era una casa común, sino un lugar donde se invocaban espíritus y podían ocurrir cosas muy peligrosas", se puede leer al inicio del mensaje.

"Si se dormía allí podían suceder accidentes, tener pesadillas o incluso ver algún espíritu. Muchas cosas malas podían pasar, así que le dije a Nacho que saliera de allí", ha proseguido la coreana.

"Vi la foto y lo entendí. Miré la puerta y lo supe. Las letras escritas en esa puerta no eran comprensibles para las personas; eran carácteres utilizados para invocar espíritus", ha asegurado Teresa.

"En Corea, en las casas de brujas, se escriben así, y suelen usar la sangre de un pollo para escribir esos carácteres en un papel amarillo con el propósito de llamar a los espíritus", ha explicado la mujer.

"Me di cuenta de que en esa casa de la bruja había muchas muñecas junto con estatuas de Buda. Por eso, dormir allí no era una gran opción", ha concluido la coreana, quien no dudó en ponerse en contacto con él para darle esta información.

"Así que nada, Teresa, muchas gracias por salvarme y no haber dormido ahí en la casa maldita del AirBnb. Un abrazo, gracias", le dice finalmente a la mujer coreana, antes de fundirse en un abrazo.