Arrasa al contar por qué está "muy orgulloso" de que su hijo lleve el apellido de su madre

El usuario de TikTok @danielayusovk ha dado muchísimo que hablar en la red social china al explicar por qué está "muy orgulloso" de que su hijo tenga de primer apellido el de su madre y no el suyo, como suele ser habitual en España.

"No, mi mujer no es una feminazi, ni me ha obligado a ello, ni me avergüenzo de mi apellido. No estoy sacrificando el nombre de mi familia como algunas personas me dicen cuando lo cuento", ha empezado diciendo.

Por dar contexto ha contado que desde 2017 ya no hay que poner automáticamente el apellido del padre primero en los nuevo nacimientos pero sólo 0,5% cambia el orden del apellido.

"Es un gesto pequeño, es simbólico, no va a acabar con el patriarcado pero tiene un trasfondo que muestra cómo seguimos dejando a las mujeres en segundo lugar. Es completamente respetable y os animo a más hombres a hacerlo", ha terminado diciendo.