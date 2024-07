Arrasa como pocas veces al mostrar el cartel que ha visto con la oferta de trabajo más extraña

Hay ofertas laborales extrañas y luego está la que una persona ha querido desarrollado y ha anunciado en un cartel colgado en la calle. La imagen, que se ha hecho viral en la red social de X, está sorprendiendo a todo el mundo.

El anuncio es el de una persona que se ofrece para ejercer de figura paterna en diferentes eventos sociales como graduaciones, bodas, comidas con los suegros, etc. Toda una obra de ingenio.

"Figura paterna para eventos. ¿Te vas a graduar? ¿Te casas? ¿Necesitas cambio de aceite? ¿Alguien falleció? ¿Comida con los suegros? ¿Ayuda para un flete? ¿Y tu papi no está?", se puede leer en la primera parte del cartel.

En la segunda se describe como es él: "Yo soy Rodrigo, papá de tres y también tuyo si necesitas. Precios aterrizados, háblame que yo te puedo ayudar. Confiable". Además, ha publicado una imagen de un hombre para completar el cartel.

"En este país no hace dinero el que no quiere", ha escrito el tuitero Fabipa, que ha sido el que ha compartido la imagen del cartel, que lleva más de 19.000 me gusta y ha sido visto más de un millón de veces.