Pide una Coca-Cola pequeña y un agua en un bar de Madrid y sale de allí asustado: cientos de comentarios

El popular periodista y creador de contenido Senén Morán (@senen98_ en redes sociales) se ha llevado un buen susto tras sentarse en un bar de Madrid y pedir una Coca-Cola Zero y un agua, especialmente por lo que le ha terminado costando.

Es cada vez más habitual ver precios muy diferentes a hace unos años, especialmente en las grandes ciudades y el verdadero miedo, según apuntan los usuarios en comentaros, es que esos precios lleguen a los pueblos.

"Estoy asustado", ha expresado el periodista gijonés al principio del vídeo, que ha acumulado casi 200.000 visualizaciones y 3.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

"Me acaban de cobrar 4,10 euros por una Coca-Cola Zero pequeña y tres pavos el agua... Joder, un poco más y me lleva las gafas, vaya atraco", ha opinado en el breve vídeo. Las reacciones, más de 600, han llegado al instante: "Eso es lo que Isabel Díaz Ayuso llama libertad".

El debate sobre los precios ha vuelto a ser el centro de atención de las respuestas: "Hombre, es que en esa zona, Paseo de Pintor Rosales, las cosas hay que pagarlas, amigo". "En pleno Chueca y terraza, ¿qué esperas? Eres libre de decidir si quedarte o no mirando la carta o preguntando precios", le ha replicado @pnwolf.

"Hay que mirar la carta antes de pedir nada y así sabrás los precios", han insistido, algo a lo que el propio Senén Morán ha dado "toda la razón". "No solo pasa en Madrid, en otras ciudades de España pasa también, incluso por un café 4 euros", ha apuntado el usuario Roberto Lledó.