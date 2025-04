Se fija en las condiciones de su reserva en un hotel y uno de los apartados genera un debate instantáneo

El usuario de la red social X (antes Twitter) @David_Alfafar ha abierto un melón después de encontrarse un cartel en el hotel en el que se ha hospedado, dando pie a un buen debate con cientos de comentarios.

"¿Cuándo hemos normalizado esta estafa de los hoteles?", ha preguntado David en un tuit que ha acumulado más de 224.000 visualizaciones y 3.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

El pequeño cartel era una indicación de los horarios de entrada y salida del hotel, algo muy habitual y necesario para saber a qué hora hay que hacer las maletas para dejar la habitación vacía. Sin embargo, esta vez el que se ha encontrado los usuarios lo han encontrado bastante exagerado.

"Te esperamos desde las 15:00 hasta las 23:00. El día de salida, tu habitación deberá quedar libre entre las 7:00 y las 11:00", rezaba el cartel. El motivo de debate ha llegado por el horario de salida, pues los usuarios lo han encontrado demasiado temprano y han llovido los comentarios.

"Si estoy de vacaciones y me tengo que levantar a las siete, ese hotel está descartado 😅", ha respondido el usuario @CCacin, recibiendo cientos de 'me gusta' y el propio apoyo de David. Sin embargo, también han defendido este tipo de horarios, precisamente porque alegan que los empleados necesitan el tiempo suficiente para limpiar las habitaciones.

"Las habitaciones no se limpian solas, sobre todo porque no saben los cerdos que pueden ser esos huéspedes o el tiempo que les va a llevar. Si no queréis que os pase eso, cogeos un apartamento con fianza de limpieza. Veréis como os dejan iros más tarde", ha defendido la usuaria @Mimimiaka.