Así se intenta comunicar este chico inglés en España con tan solo una palabra

El creador de contenido Ben (@benhardningevans), un chico inglés que vive en Barcelona, ha subido un divertido vídeo en el que con sólo una palabra intenta comunicarse con la señora mayor española con la que vive.

En el vídeo se puede ver como el chico, que está en Barcelona viviendo con una familia de acogida, está intentando cocinarse, motivo por el que intenta pedirle "butter", mantequilla en inglés, en reiteradas ocasiones a la señora.

Esto crea una cómica situación ya que la señora no logra entender el significado de esta palabra en inglés y el chico no tiene ni idea de cómo se llama este alimento en castellano, tanto es así que finalmente la mujer logra adivinarlo y aún así el chaval no se da cuenta de que le ha dicho la palabra que está buscando.

"Yo tengo... butter", le dice el chaval a la señora mayor, pero ésta no le entiende, creyendo en un principio que lo que le está pidiendo es pasta, tras ver que la comunicación no está fluyendo, el inglés opta por hacer mímica, mientras dice "pan" y hace el gesto de untar.

En este momento la mujer capta la gesticulación y empieza a decir alimentos que pueden tener que ver con la insistente demanda del chico: "¡mantequilla!", "queso". Pero su huésped no se da cuenta de que mantequilla es la palabra correcta.

Finalmente, la mujer lo da por perdido y le dice al extranjero "muy bien, muy bien, muy bueno, cómetelo. ¡No te entiendo!", aunque tan sólo unos segundos después vuelve a la carga, intentando encauzar la conversación: "¿Pero tú qué vas a comer?".

El vídeo ha triunfado en la red social, consiguiendo más de 275.000 visualizaciones y 24.000 me gustas, y haciendo que los usuarios de TikTok estallen en risas con la imposibilidad de entendimiento, aunque han destacado que la señora había conseguido adivinar la palabra.