Así pide cita en Alemania: "Esto es lo más alemán que vas a escuchar el día de hoy"

La usuaria de TikTok Isabella (@belaabula), una mujer colombiana que vive en Alemania, ha contado a través de su cuenta una situación que le ha pasado al pedir cita para sacarse las cejas en Alemania.

"Esto es lo más alemán que vas a escuchar el día de hoy", ha comenzado la creadora de contenido, quien ha contado que, al pedir cita en una peluquería alemana para hacerse las cejas, el establecimiento le ha preguntado si quería el servicio hablando o en silencio.

Isabella ha relatado que, de esta forma, el cliente puede pedir si desea que durante el tratamiento el trabajador hable o no con él. "No lo supero. El nivel alemán de este servicio es absolutamente chistoso", ha comentado.

Así, la creadora de contenido ha explicado que esta pregunta se hace por si el cliente ese día prefiere no interactuar, ya que en ese caso puede usar esta opción para decir "no quiero que se me moleste, no quiero hablar con nadie, y así se lo hago saber a todo el mundo y no me importa".

Sin embargo, ella ha matizado que, en su caso personal, prefiere poder hablar con la empleada y compartir cotilleos: "Me encanta que sean tan abiertos y tan directos pero ay, qué triste, ni un chismecito te vas a echar, ay no".