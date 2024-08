Así es como superó el test psicológico para entrar a la Guarda Civil gracias a su sentido del humor

El usuario de TikTok Toni Tuercas (@toni_tuercas) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social en el que ha contado cómo fue su entrevista con el psicólogo de la Guardia Civil en la oposición para poder entrar a formar parte del cuerpo.

"¿Os he contado como fue mi entrevista con el psicólogo de la Guardia Civil en la oposición? 43 minutos me tuvo", ha manifestado el creador de contenido al inicio del vídeo, el cual lleva ya más de 287.000 visitas y 7.300 me gustas.

Así, el usuario de la red social ha narrado de manera divertida y muy exhaustiva, durante ocho minutos y medio, como fue su entrevista, de la que salió victorioso gracias, en gran parte, a su sentido del humor.

Para empezar, el usuario ha explicado que iba tan nervioso a la entrevista que se compró un libro que daba claves para enfrentarse a una situación así, aunque ha detallado que acabó tirándolo porque no le convencían sus consejos.

Durante el vídeo, el creador de contenido ha relatado varias anécdotas, como que le tocó entrar el primero de entre las 80 personas que tenían que pasar ese día el test psicológico o que acabó enseñándole al psicólogo la posición correcta para lanzar dardos.

"Sale un guardia y dice: Sánchez Pérez. Hay 80 personas aquí y soy el primero, no me lo puedo creer", ha expresado Tuercas recordando aquel incómodo momento.

A la mitad de la entrevista el creador de contenido contestó sin titubear que él quería formar parte de la Guardia Civil de tráfico "porque es la mejor policía del mundo", algo que hizo reír al psicólogo.

"Mira, para mí está el rey, luego está Dios, y por encima está la Guardia Civil de tráfico", fue la frase concreta que Tuercas utilizó, justo antes de añadir que como él hasta el momento trabajaba conduciendo un camión tenía "un vínculo" con los agentes.

"Tenemos ya un vínculo, y además me tienen frito a multas, y hay un dicho que dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así que aquí estoy para unirme a ellos", comentó el usuario en la entrevista.

Finalmente, aunque al principio ha asegurado que no empezó con buen pie, Toni ha afirmado que poco a poco se fue ganando al examinador y que, al ver que había conseguido hacerle reír, ya supo que había pasado la prueba.