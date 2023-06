Arrasa el publicar el audio que le mandó su amiga después de un examen de Matemáticas de la EvAU

Cientos de miles de alumnos apuran estos días los exámenes de la EvAU y, como siempre, las anécdotas estos días son inagotables. Desde pruebas falsas que se han viralizado pasando por controles que han dado que hablar por estar "politizados", todo esto y mucho más ha dado de sí esta semana vital para muchos estudiantes.

Pero sin duda, una de las publicaciones más llamativas sobre este tema está en TikTok, donde el audio que una amiga le ha mandado a otra tras acabar el examen de Matemáticas está siendo muy aplaudido y muy viral.

En el audio le dice que lleva toda la tarde llorando "porque es que no sabía sacar ni la matriz": "Es que estoy devastada y había un problema de probabilidades de sardinas tía, no voy a comer sardinas nunca más en mi vida, qué trauma me ha dejado. Ya no quiero más Matemáticas en mi vida, qué mal de verdad, qué fatal. Voy a sacar un dos".

La publicación tiene más de 50.000 'me gusta' en pocas horas, más de 430.000 reproducciones y más de 400 comentarios.