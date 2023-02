La razón por la que AuronPlay deja Twitch

El creador de contenido AuronPlay anunció este lunes que deja Twitch por unos días después de las acusaciones de humor negro que había recibido tras la recuperación de varios tuits de este estilo de su pareja, Sara Moledo, alias 'Biyín'.

AuronPlay informó a su comunidad que iba a para porque, como dijo hace un año, "a quién voy a hacer reír si yo no tengo ganas". "No soy un streamer de actualidad, tecnología, soy de comedia, humor y me dedico a hacer reír a la gente. No tengo ganas de reírme. Voy a descansar un poco, recuperar esas ganas de querer hacer cosas y de crear", explicó.

El streamer contó que necesitaba un descanso, aunque reconoció que no lo se iba a tomar. "Twitch me lo he tomado muy en serio, empezó como una broma y se me ha ido de las manos. En unos días nos vemos", aseguró.

A pesar de renunciar a jugar la final de Minecraft Extremo, que fue sustituido por Reborn y Tanizen, sí que emplazó a sus seguidores a ver el evento y disfrutar de él en cualquiera de los canales de los participantes.

Además, durante el stream también explicó que tras la muerte de su gato, Don Gato, le entró "una rabia interior" porque nunca llegó a entender "por qué se murió".

Visiblemente emocionado, AuronPlay dijo que puede hablar de lo que sea y que se le puede insultar e incluso amenazar de muerte que no se va a poner tonto, pero con su gato sí.

"Creo que nunca interioricé y supe comprender por qué ese gato murió cuando no se lo merecía. Me quedó como una rabia terrible y creo que de ahí han venido esos malos comportamientos. No te hablo del pasado, eso es de gilipollas y ya está, pero aquí en Twitch sí que puede ser que haya estado más cabreado con la vida", sentenció.

AuronPlay, que confesó que aunque sí que le ha ido bien, ha estado "cabreado con la vida". "Cuando murió algo me hizo un chispazo y me dio mucha rabia, que no supe administrar", añadió.

Por su parte, 'Biyin', que también va a estar fuera de Twitch unos días, pidió disculpas por los comentarios que hizo en 2013: "Me lo merezco por no haber pedido disculpas y dar la cara en su día. Tendría que haber admitido que era una mierda de persona hace 10 años. Todo lo malo en la vida se ha hecho, me sacáis cosas de hace 10 años y eso significa que lo he estado haciendo bien hasta añora".

"Me duele que ayer mucha gente, que no me importa, sabiendo cómo son las funas participaran y estuvieran gozándolo. Eso me parece ser una persona nefasta", apostilló.

Además, sobre la acusación de la madre de Yeremi Vargas, el menor desaparecido en Canarias hace quince años, de hacer humor negro con el trágico suceso, ella afirmó que "o se está equivocando (de persona) o alguien le ha pagado".

"Tengo cien mil pruebas que avalan que lo que dice es mentira. Entiendo que es una persona que ha sufrido mucho poro culpa de otros y ha tenido una situación muy difícil, por eso no le quiero joder más la vida, pero eso no implica que yo me tenga que quedar callada y que tenga que aguantar como se me difama", comentó la creadora de contenidos.