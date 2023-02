AuronPlay opina sobre las explicaciones de Biyín tras las duras acusaciones contra la streamer

Tras defenderse de las acusaciones y las críticas que había recibido en redes sociales, principalmente en Twitter, Sara Moledo, alias 'Biyín', una de las más conocidas streamers españolas, tuvo que hacer el domingo un directo en Twitch para tratar el tema en exclusiva.

Durante esa misma transmisión y cuando dio por terminadas las explicaciones a nivel individual, apareció su pareja, el youtuber AuronPlay, para comentar también lo sucedido, ya que muchos internautas querían, desde hacía días, que el streamer hablara del asunto, quien también ha sido acusado de hacer humor negro.

El usuario de TikTok @josemrtaqxa, que dedica su cuenta a recopilar momentos de los creadores de contenido más conocidos del momento, ha publicado en la plataforma las palabras de Biyín.

Debido a que la polémica se ha hecho viral en los últimos días, el vídeo con las declaraciones de la famosa ha acumulado más de 902.000 reproducciones, 33.000 'me gusta' y una multitud de comentarios, en su mayoría criticando la supuesta actitud de Biyín en el pasado.

En él, asegura que la madre de Yeremi Vargas, el menor desaparecido en Canarias hace quince años, "o se está equivocando (de persona) o alguien le ha pagado" para que le acuse de hacer humor negro con el trágico suceso y acosar a la progenitora.

"Tengo cien mil pruebas que avalan que lo que dice es mentira. Entiendo que es una persona que ha sufrido mucho poro culpa de otros y ha tenido una situación muy difícil, por eso no le quiero joder más la vida, pero eso no implica que yo me tenga que quedar callada y que tenga que aguantar como se me difama", ha dicho.

Tras dar las explicaciones pertinentes, AuronPlay ha entrado al directo para opinar así: "Yo creo que te has explicado muy bien (a Biyín). Has sido honesta y sincera. La gente que te sigue, que es la que te aprecia y la que está aquí día tras día es la que se merecía las explicaciones, es decir, un random de Twitter que está por y para generar odio, no se merece que le expliques nada".

"Hoy eres tú, pero mañana será otro. Si mañana Ibai hace cualquier cosa, te dejarán a ti en paz y será 'vamos a por él'. Esto es así. Van a por la persona del día y te ha tocado a ti (...) A esa gente les importas una mierda tú y les importa una mierda la señora (madre de Yeremi Vargas), porque, si no, se hubieran preocupado antes", ha sentenciado el conocido youtuber.