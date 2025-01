Avisa de lo que están empezando a hacer algunos restaurantes y que tiene su peligro: "Lo he visto ya 3 o 4 veces"

Las opiniones que los clientes dejan a los restaurantes en las principales plataformas de valoración son desde hace tiempo fundamentales para sus negocios: una mala reputación ahí puede traducirse en una bajada fuerte de ingresos y la buena fama puede multiplicarlos.

Por eso, muchos hosteleros se afanan por cuidar la imagen que tienen en ellas. Y algunos comensales han avisado de lo que están empezando a ver en algunos restaurantes, especialmente en los que han abierto recientemente.

Una clienta ha dejado constancia de ello en una opinión que ha publicado la popular cuenta @soycamarero. En ella, la mujer afirma que la comida del local deja mucho que desear y acaba diciendo: "Realmente todas las reseñas positivas son por el 10% de descuento que te venden si dejas una reseña".

"¿El tema de descuento si dejas una buena reseña lo habías oído alguna vez?", pregunta la cuenta, que ha provocado que muchos usuarios afirmen que jamás han visto eso. Pero otros advierten de que sí.

"Descuentos no, pero cafés pagados, chupitos o copa sí", dice una persona. "En restaurantes que están empezando lo he visto ya 3 o 4 veces", afirma otro. Y uno avisa que es algo que se hacía ya en otros sectores: "Hummm he oído en varios productos y de hecho he recibido productos de Amazon en los que hay un cheque regalo si pones una buena reseña pero nunca lo he visto en un restaurante".

Otros avisan del peligro que supone eso, ya que si se extiende la práctica desvirtuaría la propia naturaleza de las opiniones y los restaurantes acabarían teniendo puntuaciones que no se ajustan a la realidad.