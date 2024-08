La Policía Nacional lanza este aviso a todos los que reciben llamadas de publicidad en su teléfono

La Policía Nacional ha enviado un aviso a todos aquellos ciudadanos que continúan recibiendo casi a diario llamadas de publicidad en sus teléfonos.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, una portavoz del Cuerpo explica: "La lista Robinson te permite evitar recibir publicidad no deseada".

"¿Qué tienes que hacer? Regístrate con tus datos y correo electrónico. Elige el tipo de comunicaciones que no quieres recibir: correo, teléfono o mensajes. Y, por último, recuerda: tienen que pasar tres meses desde que te apuntes hasta que sea efectiva la lista Robinson", explica.

Registrarse es sencillo desde la propia web de la lista Robinson, que se define "como un servicio gratuito de exclusión publicitaria, a disposición de los consumidores, que tiene como objetivo disminuir la publicidad que éstos reciben".

Aunque hace ya más de un año que entró en vigor una ley que prohibía realizar llamadas comerciales sin consentimiento, Facua ha asegurado ahora que el 98,3% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas.

Por eso, esa organización ha puesto en marcha una plataforma de afectados por el spam telefónico para ayudarles a denunciar estas irregularidades. Los usuarios pueden sumarse en la web de la asociación.

Según la encuesta de Facua, el 68,1% de los ciudadanos señala que ha recibido más de cinco llamadas comerciales en el último mes, once puntos por encima de la anterior encuesta. El 4,3% recuerda haberlas recibido en cinco ocasiones en ese periodo, el 7,5% en cuatro, el 8,9% en tres, el 6,6% en dos y el 2,9% indica que le han llamado una vez. El 0,4% dice que no recuerda el número de llamadas recibidas. Y solo el 1,3% afirma que no ha recibido ninguna.