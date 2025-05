Les lleva un ordenador porque no funciona, lo abren, se encuentran un preservativo y, al llamarle, salta la sorpresa

La tienda de informática Fast Byte ha impactado a una multitud de personas en TikTok al contar lo que se encontraron en el interior de un ordenador que un cliente les había llevado para que lo reparasen.

"Lo que nos hemos encontrado en este ordenador ni yo ni ninguno de los demás compañeros lo habíamos visto nunca. Es más, todos nosotros nos hemos quedado alucinados con lo que hemos visto aquí dentro. Cuando lo he abierto lo he vuelto a cerrar y he pensado: tengo que hacer un vídeo para enseñar esto porque no se lo van a creer", empiezan explicando.

"Un cliente nos lo ha enviado desde Jaén. Decía que cuando esta reproduciendo algún vídeo de YouTube a pantalla completa o está jugando a un juego un poco potente que se le apaga, se le queda colgado", contextualiza.

"En 30 años que llevo reparando ordenadores en la vida me había encontrado algo así. Me he encontrado cucarachas, gusanillos, bichos... una vez hasta me encontré un ratón muerto. Que alguien me explique cómo ha terminado un preservativo enrollado en el ventilador", señala.

En un vídeo posterior, la propia tienda ha contado que había llamado al cliente y había saltado la sorpresa: "He hablado con el cliente y me ha dicho directamente que va a hablar con su hija porque el ordenador es de su hija".