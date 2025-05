Jordi Roca confiesa lo que le dijo la reina Letizia una vez que se vieron: dice mucho de cómo es ella

El cocinero Jordi Roca, repostero del afamado restaurante El Celler de Can Roca, ha contado una anécdota que vivió con Letizia y que dice mucho del interés que la reina tiene en todo lo que le rodea, incluidas las redes sociales.

En un reportaje en El País, el cocinero habla de su actividad en Instagram, donde se ha convertido en una de las cuentas más populares de los últimos meses hasta superar el millón de seguidores.

En El País, el cocinero cuenta que creó la serie Cosas de Casa, en esa red social, porque la gente le pedía hiciera recetas que se pudieran reproducir en casa.

Es entonces cuando relata la conversación que mantuvo con Letizia un acto de la Fundación Microfinanzas BBVA, de la que es patrona la reina y de cuyo banco él y sus hermanos son embajadores.

"En un momento dado me confesó que me seguía en Instagram y que le gustaba Cosas de Casa, algo que me llenó de orgullo y honda satisfacción", desvela.

No es la primera vez que Jordi Roca cuenta una anécdota llamativa. Hace unos años, en una entrevista en B3tter, el chef recordó el día en que la embajada de Japón reservó una mesa en su restaurante y acudieron dos personas "con un osito de peluche como el de las ferias".

"Y nos dicen: somos tres. Y lo sentaron. Y el maitre fue a la mesa y les pasó las cartas. Y le dijeron: no, no, para él también. Y le puso la carta al osito. Yo decía: joder, ¿qué está pasando, dónde está la cámara? Pero me han pedido la carta para el osito", rememoró.

"Luego fue a preguntar la comanda, les dijo que qué querían y eligieron un menú de los dos que teníamos. Y preguntó: bueno y para él, ¿qué hacemos? ¿Macarrones? ¿Filete a la plancha? Y sí, le hicimos un plato de macarrones, filetito de ternera a la plancha y patatas. Le pusimos el plato delante, obviamente no se lo comió", prosiguió.

Roca recordó que trataban al muñeco "como si fuera una persona" y que "el oso convivía": "Total, que pagaron la cuenta del osito, le hicimos un postre de chocolate también que se derritió. No pasa nada. Hicieron café, todo el rollo y se fueron y nada más. Nunca supimos por qué fue".

