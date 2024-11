Ayuso está a punto de llorar al hablar de Valencia y un bombero de Madrid arrasa con su respuesta

Un bombero forestal de la Comunidad de Madrid ha dado una sonadísima respuesta a la presidenta de esa región, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta estuviese a punto de romper a llorar al hablar de la tragedia provocada por la DANA.

"Mientras Ayuso llora y dice que no sabe que más puede hacer; En Madrid somos cerca de los 300 #BomberosForestales que estamos esperando a ser activados para poder ayudar a la gente afectada por la DANA. Tenemos los materiales, los vehículos, y sobre todo LAS GANAS DE AYUDAR", ha escrito el profesional en X, donde en poco tiempo supera los 7.000 'me gusta'.

En unas declaraciones a los periodistas, Ayuso había señalado: "No se pueden imaginar ni el mal cuerpo que tenemos ni lo difícil que está siendo para nosotros mantener una agenda y una cierta normalidad y una cierta sonrisa ante las cámaras cuando por dentro estamos destrozados".

"No puedo decirle más que vamos a estar ahí para ayudar. Tengo un sentimiento siempre de que me falta por apoyar algo más a Valencia... y no voy a hacer declaraciones. No puedo. Lo lamento", señaló al borde del llanto.

"Solo quiero lo mejor para el pueblo de Valencia, saber que vamos a llegar a todos los municipios, que no nos vamos a dejar una casa.. y... es que no puedo, me cuesta muchísimo meterme en otra cosa que no sea qué hacer desde Madrid, con los alcaldes, con la administración autonómica, cómo llevar cosas, material...", prosiguió.

"Y le miento si le doy otra respuesta. Es que no pensamos en otra cosa, cómo ayudar, porque es frustrante ver todas las mañanas, todas las noches, los testimonios de tanta gente de buen sufriendo. No tengo palabras", añadió.