Belén Esteban se equivoca en el nombre de la ministra Elma Saiz y la anécdota ya es historia de España

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno, Elma Saiz, contó este jueves durante su entrevista en Hora 25 de la Cadena Ser cómo fue el encuentro que tuvo con Belén Esteban.

Ambas coincidieron este miércoles junto a la reina Letizia en un acto del Banco Santander y regalaron una anécdota de lo más curiosa y llamativa, tal y como narró la ministra con Aimar Bretos.

"Tengo que decir que conocí a Belén Esteban porque fui ministra de jornada, es decir, la integrante del Gobierno que acompaña a la reina en su viaje. Fue un gusto, una jornada muy interesante", comenzó diciendo.

Saiz describió a Belén Esteban como "una mujer fantástica" y afirmó que estuvo hablando con ella unos segundos "de mujer a mujer y de madre a madre". "Soy muy fan, yo me he convertido en fan", reconoció.

Ahí es cuando contó cómo la había llamado 'la princesa del pueblo' y el recado entre risas que le dejó: "Eso sí, tiene que saber que no soy Elsa, que yo soy Elma".

En X, la propia ministra ya respondió a la periodista de la Cadena Ser Ángeles Caballero, que había informado de lo que había pasado, y contó en un tuit este mismo episodio reconociendo que ya le había pasado antes este cambio de nombre.

"A mí también me ha encantado ella, y cuando le corrigen diciendo que "Elsa es la de Frozen" 😂 (Tengo que admitir que no es la primera vez que me pasa 😝)", escribió la dirigente socialista.