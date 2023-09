Broncano saca el tema Rubiales en 'La Resistencia' y Alba Redondo deja una sentencia para enmarcar

Noche de fútbol en dos de los principales programas de entretenimiento de España. Por un lado, Olga Carmona estuvo en El Hormiguero con Pablo Motos y por otro Alba Redondo en La Resistencia con David Broncano.

Ambas hablaron del tema Luis Rubiales y ambas se llevaron el aplauso del público con su pronunciamiento. Olga Carmona explicó en Antena 3 que lo que más rabia le ha dado todo es que "esos acontecimientos que pudimos ver se dieron y se dieron en un día que no procedía".

"Es triste que hayamos conseguido algo histórico que cuesta mucho trabajo conseguir y que pasase a un segundo plano por lo que todos sabemos", señaló Carmona.

En La Resistencia, Broncano sacó el tema Rubiales con un fuerte aplauso por su dimisión: "Ya está, ya se ha ido, ya no molesta. Yo entiendo la cosa vuestra como de que es increíble y dificilísimo ganar un mundial y supongo que habréis acabado un poco hasta el coño de tener que estar hablando de esto por culpa de un tío", ha dicho el humorista.

Aquí, Redondo ha tomado la palabra y ha dicho: "Todo se ha empañado muchísimo nuestro mérito. En primer lugar decir que ante todo siempre hemos ido de la mano todas las compañeras apoyando a Jenni 100% porque esto es una cosa que no puede suceder nunca más. Estamos trabajando para que esto no vuelva a suceder nunca más y los organismos institucionales se están poniendo en ello. Apoyo a Jenni porque esto no puede suceder y la gente lo sabe perfectamente".

Unas palabras que le han valido un fuerte aplauso del público. Después, Broncano ha apostillado que también fue emocionante ver cómo se unieron todas contra Rubiales para mandar un mensaje conjunto contra este tipo de comportamientos.