La pregunta de Pablo Motos a Olga Carmona que más de uno ha visto improcedente 

La vigente campeona del mundo de fútbol y futbolista del Real Madrid Olga Carmona visitó este lunes El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3, para repasar toda la actualidad que rodea a ella, al fútbol femenino y celebrar la conquista de este verano.

Por supuesto, Carmona fue preguntada por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y la dimisión que presentó este domingo el que era hasta ahora era máximo mandatario del fútbol español.

La autora del gol de la final contra Inglaterra se resignó por el hecho de que el caso Rubiales haya robado el protagonismo que se merecían ella: "Al final lo que más rabia me da de todo es que esos acontecimientos que pudimos ver se dieron y se dieron en un día que no procedía".

"Es triste que hayamos conseguido algo histórico que cuesta mucho trabajo conseguir y que pasase a un segundo plano por lo que todos sabemos. Da rabia y creo que ojalá y a partir de ahora se hable de que somos campeonas del mundo", añadió.

Pero no toda la entrevista se centró en el fútbol. Al final y en unas últimas preguntas, Motos quiso saber si Carmona salía de fiesta o si solo hacía deporte. "No me da la vida para salir mucho. Es cierto que cuando se ha ganado el Mundial se hizo una fiesta".

Ahí, el presentador le hizo una pregunta que terminó por enfadar a muchos espectadores, que no dudaron en quejarse en redes sociales. "¿Buen pedo te pillarías, no?", quiso saber.

"No me gusta mucho el alcohol. La cerveza me gusta, pero las copas no mucho", le respondió la deportista, a lo que el presentador insistió en que "con cerveza también te puedes pillar un buen colocón". "Sí, pero te llena mucho", contestó rápidamente Carmona.

Motos terminó aclarando que "el alcohol provoca lesiones porque te puede resacar por dentro y acabar rompiéndote".

En Twitter muchos mostraron su malestar por estas preguntas del presentador.