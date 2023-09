La aplaudida respuesta de Olga Carmona cuando Pablo Motos le dice esto sobre Rubiales

Olga Carmona se ha convertido, por méritos propios, en una de las heroínas de la victoria de España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La lateral fue la autora de varios goles decisivos, incluido el de la final, lo que le ha servido para estar en la lista por el Balón de Oro.

La jugadora del Real Madrid ha estado en El Hormiguero y ha hablado con Pablo Motos del beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso, con la que reconoce que no ha hablado en los últimos días.

El presentador le ha preguntado si no le da rabia que se haya hablado más del beso que del gol que marcó. "Al final lo que más rabia me da de todo es que esos acontecimientos que pudimos ver se dieron y se dieron en un día que no procedía. Es triste que hayamos conseguido algo histórico que cuesta mucho trabajo conseguir y que pasase a un segundo plano por lo que todos sabemos", ha contado Carmona.

Y ha añadido: "Sí, da rabia y creo que ojalá y a partir de ahora se hable de que somos campeonas del mundo". Unas palabras que le han valido un fuerte aplauso del público presente en plató.

Sobre si ha hablado con Jenni Hermoso ha dicho que en estos últimos días no ha tenido contacto con ella y que entiende que es "una situación difícil": "A nadie le gusta ser foco por un hecho así y bueno entiendo que tanto su familia como ella habrán pasado por momentos muy complicados".

Cuando saltó el escándalo, las jugadoras firmaron un comunicado conjunto en el que dejaron claro que no volverían a la Selección mientras no cambiasen las cosas. Ahora, tras la dimisión de Rubiales, Carmona ha dicho que hay que esperar para ver qué decisión toman porque está todo muy reciente.