Broncano señala lo que ocurrió en este momento de 'El Hormiguero' y ahora todo el mundo lo comenta

Un momento emitido en El Hormiguero hace unos meses se está compartiendo y comentando ahora sin parar después de que David Broncano, presentador de La Revuelta, se refiriese a él en una entrevista en el periódico británico The Times.

"Ellos fueron los primeros que dijeron, en directo, que Pedro Sánchez me ponía en TVE. Están contribuyendo a polarizar la cuestión", afirmó el humorista.

En las redes sociales, numerosos usuarios han rescatado ese instante, en el que en la mesa de debate de El Hormiguero estaban hablando de la polémica por el fichaje de Broncano con la cadena pública, algo que Motos calificó en ese momento de "culebrón".

"Yo te cuento lo que sé de oídas", empezó diciendo Cristina Pardo, que añadió: "Parece ser que en Moncloa querían poner un programa en TVE que le hiciera la competencia a El Hormiguero, entonces parece ser que Moncloa había decidido que Broncano era un buen candidato".

Entonces, Juan del Val subrayó: "Moncloa ha decidido". Pardo continuó asegurando que "en el contrato venían cosas como se recorta o los trabajadores decían que se iba a recortar la duración del informativo, que es llamativo en una televisión pública".

"O la condición que a mí más me llamaba la atención: que daba igual el resultado de audiencia que tuviera ese programa, que yo no he visto nunca francamente en una televisión ni creo que ninguna empresa contrate a un trabajador diciéndole de entrada que su trabajo no está vinculado a ningún objetivo de mejora", incidió la periodista.

Tras ello, Del Val repitió: "El problema es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos. A mí eso me parece que es algo que nos haría pensar el nivel democrático que tenemos en este momento":