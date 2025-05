Se pasa medio año en el paro y esta es la actitud con la que lo afronta

La creadora de contenido Laura Soriano (@lau.sopa) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo ha sido su experiencia de pasarse seis meses en el paro, una actitud que ha sorprendido a más de uno.

"He estado seis meses en el paro y te cuento mi experiencia en un minuto. ¡Lo he disfrutado! Yo sabía que en algún momento el trabajo iba a llegar, ha costado más de lo que pensaba", ha comenzado asegurando la tiktoker.

"Pero como no sabía cuánto tiempo iba a poder disfrutar de mi tiempo libre, lo he aprovechado a lo máximo. ¿Como eran mis rutinas?", ha manifestado la creadora de contenido.

"Me despertaba a las siete de la mañana, salí a hacer deporte y me ponía a hacer cosas que sé que no puedo hacer cuando tengo un trabajo", ha relatado la usuaria, quien asegura haber gozado de este tiempo.

"He aprovechado para crecer en redes, he aprendido ganchillo, me he apuntado a clases de costura, he ido a visitar más a mi familia, he hecho las tareas domésticas entre semana para tener los fines libres...", ha comentado Soriano.

"He podido comer tranquila, sin un tupper, con la comida recién hecha. No me he echado siestas, pero he leídom he disfrutado de mis amigas, he paseado muchísimo, he conocido mi barrio...", ha proseguido enumerando tiktoker.

"¿Y cosas que he aprendido? No tienes nada asegurado. Tus estudios y tu experiencia laboral te ayudarán a encontrar algo, pero no tienes asegurado que vayas a encontrarlo", ha explicado la usuaria.

"Es muy importante tener ahorros, saber disfrutarlo, porque estos momentos son efímeros y nunca más vas a poder volver a tenerlos", ha aconsejado la creadora de contenido.

Finalmente, ha dejado una última conclusión que se ha llevado consigo: "Lo peor que puede pasar realmente no es tan malo. Y, sobre todo, me he conocido más, he disfrutado más de mi compañía".

Y si quieres saber más sobre esta experiencia y cómo he aprendido y cómo me he manejado, sobre todo con el dinero, tenéis un vídeo largo en YouTube contando toda mi experiencia estos seis meses en el paro.

Sin embargo, no todo el mundo en esta situación tiene la misma experiencia: "Pues yo llevo cuatro meses ya y estoy que me subo por la paredes"; "Mis cinco meses en paro fueron literalmente un retiro espiritual. Tuve tiempo de calidad para mi misma, no me arrepiento de nada"; "Yo lo que hice fue dormir como una campeona jajaja".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.