Cachondeo en TikTok por la imagen que le ha enviado este usuario a su madre

El usuario de TikTok @carlosarcel0 ha publicado un vídeo de la conversación que ha tenido con su madre después de haber salido por la noche de fiesta, levantarse "con resaca" y enseñarle lo que va a comer para quitarse "el malestar".

Sin embargo, en vez de un plato de comida corriente, la imagen muestra una "sopa de mono", porque al internauta le gusta "probar cosas nuevas", le dice a su progenitora gastándole una jocosa broma, y es que lo que supuestamente va a comer es de lo más surrealista.

"Esta amiga mía es un poco extraña. No es cubana y no hace la sopa igual que nosotros con pollo y carne. En su país comen otras cosas distintas", explica antes de enviarle la mencionada fotografía.

La publicación, como no podía ser de otra manera, ha generado una multitud de comentarios jocosos en TikTok. También ha acumulado más de un millón de 'me gusta' y supera ocho millones de reproducciones.

"Es una sopa de mono, mamá. Yo nunca la he comido, pero tú sabes que me gusta probar cosas nuevas (...) En su país se comen estos bichos", le dice después de mostrarle su plato de comida.

Y así de seria, y muy sincera, le responde su madre: "Pero, hijo, qué mono. ¿La cochinada esa te vas a comer? el mono ese que está asquerosísimo. Mírale los dientes. Qué cosa más fea. Puerco".

Pero el tiktoker sigue vacilando: "No te empieces a alterar que me siento mal. Esto es como una sopa de pollo. La biblia dice que todo lo que se arrastre, camine y respire se puede comer (...) No me voy a comer los dientes del mono, solo voy a chuparle las orejitas, como un trocito de carne".

"Elimíname esa foto ya y no te comas ese mono que vas a coger una infección, una peritonitis que ni el médico chino te va a salvar, asqueroso. (...) Increíble que ese mono sea feliz hasta después muerto. Es idéntico a tu abuelo", reprocha la progenitora.

Los audios de esta madre, notablemente enfadada por lo que se estaba comiendo el usuario, han provocado una multitud de comentarios jocosos en TikTok.