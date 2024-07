Una camionera cuenta el 'método del brazo izquierdo', imprescindible cuando vayas a conducir mucho

La usuaria de TikTok @cocotruckergirl, que es transportista, ha explicado una cosa imprescindible que deben hacer siempre los profesionales del sector, pero también todos aquellos que sepan que van a tener que conducir mucho en días soleados.

En un vídeo que ha subido a la red social, la profesional del volante subraya la importancia de protegerse con crema solar por la cara y especialmente el brazo izquierdo, que es el que más sol recibe por la posición de conducción.

"Con protección 50, que vamos todo el día aquí y nos está dando el sol, con el cristal y todo y hay que cuidarse la piel. Y sobre todo el brazo ese, que yo tampoco me echo nada, pero hay que cuidárselo, que nos achicharra", destaca.

A raíz de esas palabras, otro camionero ha comentado: "Cuarenta años conduciendo y el brazo izquierdo al borde del cáncer de piel. Buen consejo: crema o manga larga".

Y @cocotruckergirl ha publicado un vídeo en el que aparece precisamente echándose crema en ese brazo: "Llevo el bote aquí y muchas veces por pereza no me la echo y soy una persona que a nada que me da el sol...".

"Y es que tengo el brazo... me salen hasta como granitos, como una especie de alergia. Por ejemplo me ocurrió la semana pasada, que es cuando más sol me ha pegado en este brazo. Y ahora es como que el brazo se acostumbra y así tiro todo el verano. Y no. Hay que echarse crema. Muy importante sobre todo en el brazo que le va dando el sol todo el día y manga larga. Aunque nos cueste, así es como nos tenemos que proteger", subraya.

"Yo también soy conductora profesional y me pongo una manga que compro en Aliexpres y es súper cómodo....aparte de la crema claro", dice una usuaria.

Otra alerta: "En las manos también xfi!! Muy importante para la gente que conducimos 🥰".