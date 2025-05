Una madre escribe al teléfono de emergencia del profesor de su hijo: la respuesta del docente es de sobresaliente

Hilarante la conversación que mantuvo un profesor con la madre de un alumno que le mandó un whatsapp un domingo porque se enteró de que su hijo no había hecho un trabajo que, en principio, ella pensaba que era para el lunes.

Después de varias llamadas, la madre se quejó de que el docente no le responde, que sabe que lo está leyendo porque sale el tick azul y que iba a salir a la calle a comprar los materiales. Además le afeó que el trabajo no estuviese en la carpeta adecuada.

La madre insitió y le acabó mandando una foto a las cuatro de la mañana con el trabajo hecho: "¿A quién se le ocurre hacer esto en pleno 2025? Parece que te quedaste en 1950 con el método de enseñanza".

Y, por fin, a las ocho de la mañana del día siguiente el profesor se pasó el juego con su respuesta: "Su manera de proceder me pareció una desubicación total, este teléfono lo dejé para emergencias, no para comprar tiempo por irresponsabilidades".

El docente le comentó también que no iba a puntuar el trabajo porque lo había hecho la madre y no el hijo y por último y más importante: ese lunes no había clase y era festivo. Cuando la madre le afeó que no le avisase del festivo —del que se dio cuenta porque lo llevó al colegio y no había nadie— el profesor respondió: "A veces no son tan solo los niños los que necesitan los límites y aprender lecciones, también sus padres".