Carles Sans, de Tricicle, cuenta lo que les pasó con Pablo Motos hace más de 30 años y que este no ha perdonado

El cómico Carles Sans, integrante del trío humorístico catalán Tricicle, ha comentado este lunes durante una entrevista en el programa de la Cadena Ser Catalunya Tot és Comèdia el motivo por el que nunca han ido a El Hormiguero.

Sans, que lleva haciendo reír desde hace 40 años junto a sus compañeros Joan Gràcia y Paco Mir, ha confesado que han estado "siempre vetados" y que años después y tras investigar las posibles razones han averiguado el motivo.

"Siempre que íbamos a Madrid, que era un lugar al que cuando íbamos queríamos ir a todos los medios posibles, topábamos con El Hormiguero, que nos decían que no podía ser la entrevista", ha afirmado Sans.

Tras contar el veto, ha desvelado el motivo por el que no les han invitado nunca: "La conclusión es que parece ser que Pablo Motos en sus comienzos colaboraba en un programa de radio y nosotros fuimos invitados para ser entrevistados. Se ve que él hizo una serie de chistes y no nos reímos ninguno y no nos lo ha perdonado nunca".

"Esto es una cosa que me hace reír porque yo, sinceramente, ni recuerdo a Pablo Motos, ni esa entrevista, ni nada de nada, pero a él por lo que veo que le tuvo que llegar al alma. Mira que hay que ser rencoroso porque estamos hablando de hace 30 o 35 años y desde entonces no ha habido manera", ha finalizado el humorista.