Carlos Areces confiesa lo que le han dicho por la calle tras interpretar cinco veces a Franco

El actor y cantante de Ojete Calor, Carlos Areces, ha sido entrevistado por el diario El Mundo y ha contado lo que le han dicho varias veces por la calle después de haber dado vida al dictador Francisco Franco en varias series y películas.

"Es el año de Franco y yo soy lo más parecido que tenemos vivo. De momento no me han propuesto que vaya a ninguno, la verdad, pero he hecho de él en cinco ficciones diferentes. No van a encontrar un Franco con mejor currículum", ha afirmado Areces, que va a estrenar la segunda temporada de Muertos S.L .

Aquí ha sido cuando el artista ha contado la repercusión que tiene: "A mí me han llegado a parar por la calle para decirme 'perdone, no quiero que le moleste, pero es que se parece usted mucho a Franco. Se lo digo en serio. Vaya usted a la tele porque vale para hacer de su doble'".

"Y no una o dos veces. Así que no voy a decir que sea la persona más opuesta físicamente. Ahora que he adelgazado y llevo barba, igual menos, pero cuando tenía algún kilo de más y me dejaba bigote sí teníamos un aire innegable", ha añadido, recordando que cuando tenía 35 años ya le llamaban para interpretar un Franco de 60.

"Más allá del parecido, lo que verdaderamente me hundía era que me llamaban para hacer de una persona 30 años mayor que yo", ha ironizado.

Areces también se ha mojado sobre si se puede hacer comedia con Franco: "No paramos de hablar de Franco, pero cada vez más sulfurados. Sinceramente, no creo que deba ser un problema hablar de él ni estas conmemoraciones".

"Me parece muy bien celebrar la democracia, pero es cierto que a veces tengo la sensación de que igual que desde un lado del espectro se alimentaba el espíritu de ETA por intereses políticos, ahora se hace lo mismo con Franco desde el otro", ha respondido Areces.

"Afortunadamente, Franco no es presente en la vida actual como para tener tanto protagonismo. En fin, claro que me ralla esta polarización, pero es una tendencia mundial. Tendemos a ver los problemas de nuestra sociedad como locales y no lo son y el extremismo actual es una tendencia global", ha finalizado el actor.