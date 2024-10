Carlos Boyero habla en estos términos sobre Luis Zahera y se monta una buena

El crítico Carlos Boyero ha provocado cientos de reacciones e incluso se ha convertido en noticia en los medios de comunicación gallegos por los términos con los que se ha referido al actor Luis Zahera.

En una entrevista en The Wild Proyect, el espacio en Youtube de Jordi Wild, Boyero habla de As Bestas, la película dirigida por Rodrigo Sorogoyen y en la que Zahera hace un papel muy recordado.

"Me gustó, pero no soy un loco de ella. Sorogoyen me parece que es un tío muy particular, con un sentido de la imagen prodigioso y capaz de expresar la violencia de una forma que da mucho miedo", señala el crítico, que alaba Antidisturbios, una serie que califica de "magnífica".

"Es un tío con algo especial", dice sobre Sorogoyen antes de hablar de Zahera: "Soy muy maniático y hay actores a los que tengo manía por cómo hablan o cómo...".

"Hay uno ahí, brillante, que le han dado todo tipo de premios y tal, pero que me cuesta creerme", asegura. Ante eso, Jordi Wild pre pregunta de quién habla y Boyero señala: "Este señor gallego, Luis Zahera".

"Es que soy muy maniático, hay actores con los que no conecto. Y él con su acento permanentemente gallego, como.... Todo el mundo dice que es formidable. Igual el problema es mío, pero me cuesta mucho conectar con él", admite.

Las palabras han provocado un enorme revuelo. Por ejemplo, un usuario señala: "No es la primera ni será la última vez que alguien se burle o rechace el acento gallego. Se ha atrevido hasta un crítico de cine, que se ha subido al carro para rehusar al actor Luis Zahera por su acento permanentemente gallego. ¿De qué va Boyero? Pues a mucha honra, oiga!".

Y otro señala: "Sin duda algo que molesta mucho en el audiovisual español es la variedad de acentos. Es un gran problema. No es que los logopedas estén llenos de actores queriendo aprender a hablar en 'neutro' (madrileño)".