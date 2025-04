Iñaki López publica dos frases con las que pone voz a muchos sobre lo de Mario Vaquerizo

El presentador Iñaki López ha publicado dos escuetas pero elocuentes frases sobre la polémica que rodea estos días a Mario Vaquerizo, después de que el PP haya propuesto en el Pleno de Chamberí de Madrid que el líder de las Nancys Rubias dé nombre a la sala de ensayo de grupos jóvenes del centro cultural Galileo.

A raíz de eso, el diario El Plural ha publicado una encuesta en la que pregunta: "¿Estás de acuerdo con que Mario Vaquerizo tenga una placa y una sala cultural con su nombre?".

Ahí ha sido donde ha intervenido Iñaki López al señalar: "Yo le pondría segundo en la línea de sucesión al trono. Antes de Sofía".

Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado sentirse "muy orgulloso" de Vaquerizo, criticado por la izquierda por "no ser sanchista hasta la médula".

"La izquierda está como siempre, en señalar a los que no piensan como ellos, cuando Mario Vaquerizo ejemplifica muy bien lo que fue la Movida de Madrid, uno de los movimientos más efervescente desde el punto de vista cultural", ha declarado Almeida, recordando que de lo que se está hablando es de una sala de ensayo dentro de un centro cultural.

Tras presentarse como "una referencia de la Movida, que la propia izquierda reivindica", el alcalde ha señalado el "problema" que tiene Mario Vaquerizo, "que no piensa como ellos, que no opina como ellos y que no es sanchista hasta la médula".