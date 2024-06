Carlos Herrera da una de las opiniones más rotundas sobre lo de Ana Duato con solo dos palabras

El periodista Carlos Herrera ha dado una de las opiniones más firmes sobre los casos de Ana Duato e Imanol Arias, que se han sentado en el banquillo, junto a otra treintena de acusados, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción reclamaba para Duato 32 años de cárcel, mientras que Arias se enfrentaba a 27 años de prisión. Finalmente, el actor ha alcanzado un acuerdo de conformidad que rebaja considerablemente la petición de pena inicial de 27 años de cárcel por seis delitos contra Hacienda, mientras que Duato defiende su inocencia.

Antes de conocerse eso, Herrera ha recordado que ambos "han ido llegando a acuerdos con Hacienda".

"Y, más o menos, fueran culpables o no, que yo eso no lo sé, si lo hicieron con mala fe o no, han ido llegando a acuerdos precisamente para desactivarlo. Estamos hablando de un país en el que hay unos tíos que han malversado mucho más dinero que ese y acaban de ser amnistiados por el Gobierno", ha señalado el periodista.

"Es que la Fiscalía piden, en el caso de Ana, por un presunto fraude dedos2 millones, 32 años de cárcel. Pero...¿estamos locos?", ha preguntado Herrera con solo dos palabras.

"Claro, que no tiene la suerte ni Ana Duato ni Imanol Arias de poder chantajear a Sánchez y decir: si no te voto no te quedas en la Moncloa. O me amnistías o no sigues ahí. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues así están las cosas", se ha lamentado Herrera.