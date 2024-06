Carlos Sobera relata lo vivido con la estafa en la que usaron su imagen en redes y el final que tuvo

El popular presentador de 'First Dates', Carlos Sobera, ha hablado abiertamente de la publicidad engañosa que se viralizó en la red social X (conocida como Twitter antes de la llegada a la plataforma del multimillonario Elon Musk) y en la que utilizaron su imagen sin ningún tipo de permiso.

Lo ha contado en el programa 'A vivir' de la Cadena SER, capitaneado por el periodista de la casa Javier del Pino, donde también han hablado de su etapa como profesor de derecho de la publicidad antes de dar el salto a la televisión.

"Me parece increíble que el universo haya conectado el hecho de que un profesor de derecho de publicidad haya sido uno de los protagonistas de la publicidad engañosa más loca de las redes sociales", ha comentado uno de los periodistas del programa. Ha hecho referencia a varios tuits con links a una web falsa de RTVE en el que anunciaba que era el "final de la carrera de Carlos Sobera".

"Mi experiencia en la cárcel ha sido muy buena, la verdad (ríe), diría que incluso ni la he pisado", ha contestado el presentador de televisión con ironía. Contra aquel engaño, ha confesado que no pudo hacer nada: "Lamentablemente no, nosotros lo hemos intentado, los abogados nos aconsejaron que pusiéramos denuncia en la comisaría de policía, no vaya a ser que alguien se crea esto y te denuncie a ti".

Así lo han hecho, pero el resultado ha sido que no pudieron hacer nada porque "no hay manera de perseguirlos, porque vienen de portales que están a saber donde".