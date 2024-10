Carolina Marín revela la inesperada confesión que le hizo la infanta Sofía: "Me quedé loca"

La deportista Carolina Marín fue una de las invitadas de este lunes a La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, después de que el pasado viernes recibiera de manos de la infanta Leonor el premio de Princesa de Asturias del deporte.

Marín, que se lesionó de gravedad en la rodilla cuando estaba a punto de clasificarse para la final de los Juegos Olímpicos de París el pasado mes de agosto, sigue recibiendo muestras de cariño y admiración por parte de toda España. En La Revuelta, de nuevo, la deportista se llevó una gran ovación.

Durante la entrevista, a la que Marín llevó el título recogido en un pergamino todavía sellado para abrirlo ahí y mostrarlo a la audiencia, la que es una de las mejores deportistas de la historia de España destacó que durante la semana pasada fue consciente de la repercusión mediática que tiene el premio y contó alguna anécdota que vivió.

Esta tiene como protagonista a la infanta Sofía: "Estuve desde el martes y el premio se entregaba el viernes por la tarde, pero el jueves hicieron un concierto en un auditorio que fue precioso y después nos fuimos a una cena. En la mesa me pusieron al lado la infanta Sofía, que es muy maja y muy agradable".

Broncano le preguntó entonces si tienen TikTok o Instagram y Marín confesó que sí, ya que hizo una revelación de lo que le dijo la hija menor de Felipe VI: "Sí que tienen TikTok e Instagram porque me dijo que hace unos días me estuvo revisando a ver lo que hacía de entrenamientos. Me quedé loca".

Marín, finalmente, añadió que no sabe el nombre de la cuenta de la infanta porque le dio corte preguntárselo. "Me dio mucha vergüenza preguntarle si me podía dar su Instagram", remató, añadiendo que sí que le gusta hacer bromas.