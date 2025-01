Celtas Cortos elogia estas palabras de Noah Higón  

El grupo de música vallisoletano Celtas Cortos ha elogiado a la que ha sido una de las entrevistas más aclamadas y vistas de la semana, la de Noah Higón en el programa de La Revuelta de David Broncano. El testimonio de la joven, que padece siete enfermedades raras, impactó por la fortaleza que demostró en todo momento.

"Chapó Noah Higon, Chapó David. Eso si que es defender lo público ¡Orgullosos de vosotros!", han escrito desde el perfil oficial de la red social de X del grupo, autor de canciones como 20 de abril o Cuéntame un cuento.

Durante el vídeo que han compartido, tanto el presentador como la invitada reivindican la sanidad pública y una mayor inversión en ciencia para que los científicos e investigadores que se forman en España no tengan que emigrar a otros países por falta de condiciones y se pierda así ese talento.

"A mí probablemente no me llegue la cura y me moriré, pero hay muchos niños que vienen detrás y que se merecen un futuro y un presente muchísimo mejor al que yo tengo. Por todos ellos hay que luchar, para que no haya que darse de bruces con la burocracia, los hospitales o el desentendimiento de muchos médicos y para que haya una esperanza por ellos", afirmó Higón, que se encarga de divulgar

Broncano entonces también defendió una mayor inversión: "No es por falta de gente que tenga talento o que quiera estudiar medicina o cosas de este estilo, es que se tienen que ir y es un desperdicio increíble".

"La gente que no sea capaz de ver esto desde el punto de vista más humano o emocional y lo hace desde un prisma más económico o material de qué es lo más rentable... es que formar a miles de personas en medicina o ciencia y que no tengan la capacidad de ejercer su trabajo aquí y se tengan que ir es un desagüe. Se va el dinero nuestro que se podría usar para cuidar a la gente y que sin embargo se usa en otros países, esto es terrorífico", añadió el presentador.

Higón dejó un último mensaje: "Nos están robando el talento. Si estoy viva es gracias a la sanidad de este país, que se está maltratando mucho y hay que reivindicarla y apostar por ella".