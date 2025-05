El milmillonario José Elías cuenta lo que le pasó al cruzarse con David Broncano en el AVE

El milmillonario José Elías ha hablado en su podcast Búscate la vida de La Resistencia y se ha marcado un Mario Vaquerizo. Al igual que el cantante de las Nancys Rubias, el empresario ha contado que quiere ir al programa de David Broncano en TVE pero que no le han invitado todavía.

"Me molaría ir a La Resistencia pero como no me llaman paso ya de tal", ha dicho Elías. Eric Ponce se ha preguntado que qué le debe pasar a Broncano con él porque, según afirma, lo conoce seguro.

José Elías ha señalado que David Broncano no lo conoce por lo que le pasó con él en el AVE: "Broncano no me conoce porque yo me he cruzado con él en el AVE y no me conoce".

"Se ha hecho el importante", ha comentado Ponce. Elías ha mantenido que Broncano no le conoce pero que es posible que Pablo Motos, aunque sea de oídas, sí. El milmillonario dueño de La Sirena ha querido saber si Ponce iría a La Resistencia o a El Hormiguero y éste ha respondido que le gusta más La Resistencia porque le gusta más el formato de entrevista de Broncano que el de Motos.

"He visto muchas más La Resistencia que muchos más El Hormiguero", ha comentado Ponce. "Comparto más lo que pasa en El Hormiguero, y ahora me estoy tirando piedras porque si algún día quiero ir a La Resistencia ya me he jodido, pero me la pela, La Resistencia es mucho jiji jaja pero el fondo no me mola", ha asegurado Elías.

Por último, Ponce ha señalado que la vida de José Elías ya se la sabe todo el mundo porque la ha contado 20.000 veces y que es mejor un formato como el que tiene Broncano en TVE.