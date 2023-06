Un chef que trabajó en El Bulli cuenta lo que hizo Ferran Adrià al verle cometer un pequeño error

El afamado chef Nino Redruello ha relatado una experiencia que tuvo hace más de dos décadas, cuando estaba trabajando en las cocinas de El Bulli, y el chef Ferran Adrià vio que estaba cometiendo un pequeño error en su trabajo.

En una entrevista en la Cadena Ser, el cocinero ha relatado que todo ocurrió en el año 2002: "Un día tuve una sorpresa porque Ferran Adrià apareció y me dijo: 'Nino, estás friendo estos crujientes muy bien, de flor de loto, pero no te estás secando las manos para sazonar bien esa flor de loto. No te estás limpiando las manos".

Redruello afirma que en aquel momento aprendió una de las grandes lecciones de su vida: "Me vino a decir que cada proceso es igual de importante. Es igual freír esa flor de loto que sazonarla bien. Es igual las personas que hay detrás: es igual la persona que limpia el suelo que el que fríe la merluza que el que pone el perejil".

Al hilo de eso, el cocinero ha hecho una reflexión y ha lamentado que "vivimos en una sociedad bastante ególatra donde gusta poner nombres y apellidos, resultadista, donde solo hay premios para los pichichis, no para los que corren".

"Por eso el otro día me hizo mucha ilusión ver cómo ese mecánico de Fernando Alonso, que le llaman Zanahorio, se está haciendo viral. En los propios circuitos suben la valla y le reclaman: '¡Zanahorio, Zanahorio!'. Porque si Zanahorio no pone bien esa rueda pues Fernando Alonso no ganaría la carrera. Así que bien por Zanahorio. ¡Viva Zanahorio!", ha celebrado.