Christian Gálvez tiene muy clara su opinión sobre llevar la bandera de España

El presentador Christian Gálvez ha estado en el podcast Vaya vaina, presentado por Alfon de la Rocha y Dani Gordo, y ha hablado del fin de Pasapalabra, de su paso por programas míticos como Caiga quien caiga y hasta de política.

Sobre esto último ha señalado que ahora está todo muy "polarizado": "Va a llegar un momento que vamos decir buenos días y dirán 'buenos días será para ti'. Porque soy defensor de los buenostardismos y tus buenos días me ofenden. La piel tan fina no".

El presentador ha comentado también que hace unas semanas "apoyó" un titular sobre Isabel Díaz Ayuso y ha explicado qué pasó: "Publico una novela sobre Jesús de Nazaret. No he apoyado a nadie, he dicho que estoy de acuerdo con una declaración. Ya eres facha".

"¿Tu facha no eres?", le ha dicho el presentador a Gálvez. "Va a llegar un momento en que 'no me gusta este agua buah eres un facha'. No sé. Estamos desvirtuando todo un poco. A mí que me gusta jugar con las palabras llamemos a las cosas por su nombre", ha proseguido.

Gálvez ha comentado que nadie le preguntó por qué estaba de acuerdo con el titular de la Navidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que "se quieren cargar la Navidad" y él dijo que estaba de acuerdo.

"No he dicho que estoy de acuerdo con una política, con una idea política, con un partido político. Nunca me he posicionado", ha afirmado antes de decir que "la Navidad no es multicultural, es cristiana" por eso se dice "feliz Navidad" y no "felices fiestas".

Después ha salido el tema de la bandera de España y que, aunque debería pertenecer a todos, se asocie a ser un determinado signo político.

"Pero si a mí no me representara la bandera eso no significa que porque tú la lleves representes algo que va en mi contra. Al final todos somos unos eternos ofendidos. Tú llevas la bandera... hostia, miro a Estados Unidos, que tiene sus cosas buenas y malas, pero se pone la bandera y todos...", ha contado Gálvez sobre la bandera de España.

También ha comentado que a los artistas en Estados Unidos no les pasa factura posicionarse políticamente: "Ves a Bon Jovi cantando para Biden y los que están a favor de Trump, si sale Biden 'este es el presidente, vale vamos a ver Bon Jovi'. Aquí te crucifican".