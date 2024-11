Chuty: "Si no clasifico directo al mundial de Red Bull Batalla del año que viene, no me veo haciendo otra vez todo el proceso"

"El talento se impone a lo que quiere la mayoría", es posiblemente la frase más icónica de Sergio Castro. Es la frase perfecta para definir al rapero. En el mundo de las batallas de gallos le conocen como Chuty, más de una década improvisando rap, primero en los parques, hasta que llegó a los escenarios.

A sus 31 años, el vallecano ha conseguido méritos para considerarse, por muchos, como el mejor freestyler de la historia de las batallas de rap de habla hispana. Entre otros tantos premios, es el tricampeón de la Red Bull Nacional Batalla de Gallos, tricampeón de la Freestyle Master Series y campeón mundial de Red Bull 2023.

Este año defenderá su cinturón mundial en la Internacional de Red Bull Batalla en España, que se celebrará en el WiZink Center de Madrid el próximo 30 de noviembre a las 20:00 horas. La presión de ser el mejor y el actual campeón la tiene sobre la espalda, pero difícilmente un batallero de la talla de Chuty no podría soportarlo.

En caso de ganar, estaría a un solo título mundial de igualar el tricampeonato de Aczino. En el HuffPost ha dejado muy claro su futuro en esta competición en caso de ganar o perder.

- Queda muy poco para que defiendas el título mundial. ¿Cómo van las sensaciones?

Para el tiempo que queda pensaba que iba a estar más nervioso, pero estoy tranquilo y bien. En términos de nivel, siempre, cuanto más tiempo tengas para seguir rapeando muchas, muchas, horas, siempre vas puliendo. Vengo compitiendo a un ritmo bastante alto, uno va haciendo sesiones con otros compañeros haciendo batallas, yo tiro, ellos me tiran, me encuentro muy a gusto y trabajando guay. Ahora mismo estaría para competir, pero vamos a seguir puliendo para llegar lo mejor posible. Las sensaciones son buenas.

- ¿Cómo te preparas mentalmente para un día como este?

Depende. Es verdad que otros años a lo mejor me he enfocado mucho más en la parte técnica, de llegar al mejor nivel posible, objetivamente hablando solo de free. Hay una parte más mental de no confiarte porque juegues de local, de saber que tienes que exigirte lo mismo, que tienes que rendir igual. No todos los locales han ganado a lo largo de la historia, tiene su trampa. Estoy dejándome espacio para mí, ser feliz, hacer cosas que hago en mi día a día para no estar ya en una burbuja, sentir la presión de saber que se viene la Inter, ay qué agobio, que no sé qué… Voy haciendo lo que hago siempre, juego con mis amigos, dedico tiempo a mi familia. Voy viendo el tiempo que puedo de rapeo para ir puliendo, pero estoy enfocado en llegar tranquilo.

- ¿El mundial de Red Bull ha sido tu máxima prioridad este año?

Ahora mismo te diría que sí, porque es lo siguiente que tengo. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando he estado en una jornada de FMS no he antepuesto el decir ‘venga, hoy me alimento bien o me tomo Red Bull para competir’ porque voy a hacer dieta superestricta cuando llegue la Inter, no. Cuando tenga que competir, ese día será mi máxima prioridad. Ahora claro que la Inter lo es, pero me refiero que salga bien o salga mal, no me voy a relajar o venir abajo. Tampoco una celebración de siete días si gano, porque luego mi máxima prioridad será empezar la Superliga de la World Series de FMS. Pero ahora la Inter sí es mi prioridad, quiero ganar, defender el título, hacer un buen papel. Es lo que tengo ahora mismo marcado a nivel profesional.

- ¿Sientes cierta presión de que tienes que ganar sí o sí?

Eso pasa siempre, cuando no eres el actual campeón también. Cuando participas y eres de los buenos, siempre estás obligado a ganar o es como lo más trágico. De hecho, el año pasado, desde la primera ronda de la regional ya me estaban tirando si iba a ganar la Inter. Para mí no cambia nada porque el año pasado tenía que ganar sí o sí, en 2017, sí o sí, en 2016, sí o sí… Todos los años lo mismo. Evidentemente, ojalá se pueda ganar. Vamos a intentarlo.

- ¿Alguno de los freestylers de la lista te daría más problemas que ninguno?

Creo que por veteranía, tanto con Teorema como Stuart hay que tener mucho cuidado. De los más jóvenes, evidentemente Gazir, El Menor, Mecha… Estos tres están muy activos, dan muy buenos papeles en todas las competiciones. Luego te puede pasar cualquier cosa y puedes perder con cualquiera, pero esos cinco son los que yo veo, desde fuera y a priori, como los favoritos.

"La gente que piensa que soy el mejor, lo va a seguir haciendo gane o pierda" Chuty, en una entrevista a El HuffPost días antes de la final mundial de Red Bull Batalla

- ¿No echas de menos a alguien en esa lista?

Claro, si hubiese estado un Skone, un Aczino, un Arkano, gente así… De mi generación, un poco más veterana, hay gente que aporta mucho.

- No lo gafemos, pero si revalidas el título, ¿se va a acabar el maldito debate de que eres el mejor de la historia?

(Ríe) Eso va a seguir siempre, ganes o no ganes. Todos tenemos mucho público y hay compañeros que también tienen muchos fans y méritos. Hay gente que creen que esos son los mejores y yo tengo muchos fans (y méritos) que creen que soy el mejor. Esa idea no va a cambiar. La gente que piensa que lo soy, lo va a seguir pensando, gane o pierda, y la gente que no lo piensa, seguirá pensando lo mismo. No creo que cambie mucho.

- ¿Cómo estás viendo el panorama actualmente? ¿El free está volviendo a una pequeña crisis o ya está remontando?

Depende de la batalla, va por días. Hace poco tuvimos una batalla que lleva casi más de 400.000 visitas. Seguimos haciendo números ‘guais’. Evidentemente, el público tiene muchas opciones de ocio y tiene que decidir bien lo que quiere ver. Cada vez que hay una batalla que es muy buena, sí la ven. Para la Internacional se acabaron las entradas en 12 días. La gente se ha vuelto más selectiva, en la prepandemia había muy pocas competencias en el ámbito del ocio y actualmente hay muchas más. El tiempo es limitado y la gente tiene que ver qué le están ofreciendo, y tenemos que ser conscientes de que hay muchas competiciones que hacemos que son de primer nivel. A la gente que le guste el free nos va a prioridad.

- ¿Cómo te llevas con las redes sociales?

Yo con las redes estoy tranquilo, las uso bastante poco, para publicar mis cosas más que para consumir a ver qué dicen o qué hacen los demás. Yo solo publico cuando son cosas de trabajo o algunas cosas de la vida familiar, de momentos que quiero compartir. Al final quema para bien y para mal. Las redes hacen que pienses que lo has hecho mejor de lo que realmente has hecho y que te confíes, y por ello vas menos fuerte a la siguiente competición. Y al revés. Intento ser autocrítico y no tener que buscar críticas constructivas o aprobación en redes. Intento agradecer a la gente que me apoya e ignorar a la gente que no.

- Gazir también representará a España. ¿Qué le dirías como rival y qué le dirías como amigo?

Como rival no le diría nada, la verdad. Como amigo, que vaya tranquila, que vaya a la final a hacer lo que él sabe hacer. Es de los claros favoritos también este año. Espero ganar yo, pero si no gano yo, espero que a la gente con la que tengo relación le vaya muy bien. Espero que tenga un buen día.

Chuty posa ante la cámara días antes de la Final Internacional de Red Bull Batalla de Gallos. Imagen cedida por Red Bull.

- Si ganas o pierdes en la Red Bull, ¿influirá en tu futuro en esta competición?

En esta en concreto yo creo que sí. Competir en free voy a seguir todavía un poco más, creo. En Red Bull, al venir directamente como campeón, no tendría que empezar otra vez desde regionales y es un proceso que ahora mismo no me apetece. El año pasado no me apetecía y por las circunstancias que se me fueron dando fue como venga, vamos a por ello. No me veo empezando por la regional. Si quedo en podio, creo que sí iría el caño que viene casi 100%. Si no clasifico directo, no me veo otra vez haciendo todo el proceso.

- Siempre dejo esta última pregunta para el final. Se pregunta mucho, pero poco desde el corazón. ¿Cómo estás?

Muy guay. Estoy con mi familia tranquila, estamos bien, en casa con Nerea, el perrillo… Tengo una vida supernormal y estable desde hace varios años. Hace unos días me empezaron a entrar pequeños ánimos de nerviosismo, de presión. Estoy tranquilo de decir, hostia, vengo de hacerlo muy bien, si voy tranquilo y no me presiono, estoy ilusionado de ver cómo es el recibimiento del Wizink. Nunca he sido local en una de las principales internacionales, es la primera vez. Tengo la duda/ilusión de ver cómo es.