Cientos de comentarios por la discusión entre un repartidor y su cliente por no subir la comida al quinto piso

El repartidor de comida a domicilio y usuario de TikTok @undeliverymas ha contado en un vídeo la discusión que tuvo con un cliente por no querer subirle el pedido hasta el quinto piso, generando una división de opiniones y un debate sobre si está bien o no lo que ha hecho.

"Quería que le subiera el pedido a un quinto piso, en esos edificios que son antiguos y que no tienen ascensor", ha afirmado al principio del vídeo, que ha cosechado hasta el momento más de 50.000 visualizaciones y 1.500 'me gusta' (y subiendo).

Ese ha sido el tema principal de discusión. "Le llamo y le digo que no puedo subir el pedido porque tengo otro en la mochila y es grande y no lo puedo ni bajar ni dejar aquí", ha contado, pidiéndole si podía bajar a por el pedido. El cliente, enfurecido, le amenazó con cancelar el pedido y calificarle muy bajo en la aplicación de turno.

Al final acabó bajando y se llevó el pedido, advirtiéndole de su descontento. El repartidor ha puesto un ejemplo de cuándo sí sube a entregar el pedido: en unas oficinas de un edificio en el que tarda menos llevando él el pedido que esperando a que alguien baje.

"Lo que más me molestó de este es que él puso en la aplicación que subieran a dejar el pedido o si no lo iba a cancelar", ha rematado, revelando que el cliente dejó claro que no podía bajar a recibirlo. "¿Qué se cree este? Al final recibió su pedido. Molesto, pero lo recibió", ha concluido.