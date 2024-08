Compara un súper holandés con el Mercadona y la conclusión que saca es demoledora

La usuaria de TikTok Mariola (@mariola_1225) es una amante de los viajes que ha decidido comparar y diferenciar un supermercado holandés con Mercadona, uno de los más populares de España, y ha sacado una conclusión demoledora.

"He decidido hacer una pequeña compra para estos días para ver cuánto me cuesta en Holanda y voy a comprar los mismos productos en España, para ver cuánto me cuesta allí", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 1.000 'me gusta'.

En Países Bajos ha comprado carne picada, queso fresco, una lata de refresco, tortillas, espaguetis, tomate troceado, salsa de ajo, aguacates y burrata. En total le ha costado 14,53 euros. En España ha hecho exactamente la misma compra, todo prácticamente más caro: ha terminado pagando casi 17,59.

"No es que el país sea más económico, sino que España es muchísimo más cara", ha rematado la usuaria, criticando la calidad de vida. Mucha gente ha criticado que, habiendo casi el doble de sueldo mínimo, valga menos que en España.