Comparte el mensaje que han dejado en el grupo de WhatsApp de la Universidad y la gente está flipando

Los grupos de WhatsApp los carga el diablo y buena muestra de ello es lo ocurrido en este de 1º de Psicología de la UNED de Córdoba. El usuario de Twitter @galiindo13 ha publicado una captura de pantalla del mensaje que uno de los integrantes del grupo ha dejado sobre los otros participantes.

En uno de los últimos mensajes, que se lee a medias, se ve como una persona le da las gracias a José Manuel por, parece, prestarle los últimos temas del curso porque no pudo asistir a clase.

Pero, sin duda, lo más impactante ha sido la respuesta que ha dado Christian Uned al resto. "A ver gente, una duda que me ha surgido: ¿Por qué sois tan sumamente retrasados? Me cago en dios que putos tontos y clase de mierda me ha tocado, mongolos. A tomar por culo todos, retrasados".

Un mensaje que ha caído como un jarro de agua fría dentro y que ha propiciado que dos personas respondan, una con signos de interrogación y otro diciendo directamente "pero a ti qué te pasa".

Esta captura de pantalla lleva en pocas horas más de 10.000 'me gusta' y ha llegado ya a más de medio millón de personas en Twitter. Entre los comentarios hay de todo, muchos flipando por el mensaje pero otros se han fijado en cómo tiene guardados esta persona a sus contactos.

Por ejemplo, la mujer que ha puesto los interrogantes está guardada en el teléfono como "Diana Pijita". Además, en la parte de arriba se puede ver el nombre de las personas que forman parte del grupo y hay cuatro personas que se llaman Ana.