Compra un paté en el Lidl, se lo va a comer y lo que hace está dejando flipando a todo el mundo

El joven creador de contendido de TikTok @Dory_ys2 ha logrado uno de los vídeos más vistos de los últimos días de la red social de X, la antigua Twitter, gracias a que otro usuario le ha cogido su publicación y la ha compartido. En ella se puede ver cómo se come un paté del Lidl.

"Acabo de comprarme este producto en el Lidl y es un bombón de pato con manzana. Simplemente vi algo raro y por probarlo, parece una pelota blandita, la manzana no me gusta mucho, pero la parte de bombón de pato cuidado", afirma en el vídeo, antes de ir quitando los envases.

Entonces y tras pegarle un mordisco hace la valoración del producto: "Tiene un olor curioso, vamos a meterle un bocado... ¡Qué bueno está! Mi miedo era que supiese mucho a manzana porque los postres que llevan manzana no me suelen gustar, pero es que sabe mucho a paté de pato".

Finalmente acaba comentando que cree que "este postre será para untar en pan o en pan tostado". "No os lo comáis como me lo como yo, pero es que yo soy un gordo máximo y no comparto", remata.

El usuario @fukinlusi es el que lo ha compartido en X junto al siguiente mensaje: "¿Este tío se acaba de jalar un trozo de paté a bocados pensando que era un postre?". Su tuit y el vídeo llevan ya millón y medio de reproducciones.